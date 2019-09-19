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Рубрика: Новости

В Калинковичах маленькая девочка оказалась заблокирована в автомобиле. Потребовалась помощь спасателей

19 сентября 2019, 20:42

18 сентября в службу спасения поступило сообщение: в Калинковичах в легковом автомобиле заблокировался центральный замок, 2-летний ребенок оказался взаперти. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли к месту вызова. Оказалось, автоматика дала сбой, и маленькая девочка оказалась в автоплену. Спасатели при помощи подручных средств открыли дверь и освободили малышку. Ребенок не пострадал.

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