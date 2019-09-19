В Калинковичах маленькая девочка оказалась заблокирована в автомобиле. Потребовалась помощь спасателей

18 сентября в службу спасения поступило сообщение: в Калинковичах в легковом автомобиле заблокировался центральный замок, 2-летний ребенок оказался взаперти. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли к месту вызова. Оказалось, автоматика дала сбой, и маленькая девочка оказалась в автоплену. Спасатели при помощи подручных средств открыли дверь и освободили малышку. Ребенок не пострадал.