На спасательной станции – оживление. В рамках единого дня безопасности спасатели пригласили в гости детей. Ребята третьих классов седьмой школы с удовольствием пришли на такой урок безопасности. Главная цель сотрудников ОСВОДа еще раз напомнить об основных правилах поведения на воде.

На глазах детей происходит несчастный случай. В воде оказывается человек. Ситуация хотя и учебная, вызывает массу эмоций.

Дальше все происходит, как понаписанному. Утопающего вытаскивают на борт катера. На берегу, до приезда медиков, оказывают первую помощь. Такие учения для спасателей – реальная возможность отработать теорию на практике.

Еще одно зрелищное действие – погружение водолаза. Его задача на дне реки в мутной воде обнаружить макет, символизирующий утонувшего человека.

Общение со школьниками продолжилось на берегу. Оказалось, ребята очень хорошо владеют теорией. Знают, как правильно вести себя в воде и на суше. Но такой урок безопасности точно не будет лишним, да и запомнится надолго. Маленький спектакль, разыгранный спасателями на воде, закончился «хеппи-эндом». Но надо понимать, что так бывает не всегда. С начала года жертвами воды в районе стали 2 человека, один из них – ребенок.