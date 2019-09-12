Убийство в Мозырском районе

Ночью 11 сентября в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД позвонила неизвестная женщина и сообщила, что убила человека, а так же, что вызванная ею скорая уже приехала. Звонившая путалась в словах, называла разные места в Мозырском районе, где, возможно, произошло тяжкое преступление, после чего связь оборвалась. Сотрудники ОВД незамедлительно начали проводить необходимые мероприятия, чтобы установить личность неизвестной и ее местонахождение. Вскоре от жительницы д. Романовка Мозырского района поступило сообщение, что к ним в дом стучит какая-то женщина, испачканная кровью, она кричит, ведет себя неадекватно. На место происшествия выбыли сотрудники ОВД. Одновременно из этой же деревни поступил вызов по факту возгорания одного из частных домов. Работники МЧС прибыли на пожар и потушили его. В сгоревшем доме они обнаружили тело женщины. Связав два происшествия, правоохранители поняли, что звонок неизвестной и пожар — составные части одного целого. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали возможную подозреваемую в совершении противоправных деяний. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Жители деревни Романовка эту ночь запомнят надолго, погибшую они хорошо знали, а вот ту, которая совершила преступление, видели всего пару раз.

Предварительно установлено, что 67-летняя мозырянка пригласила на свою дачу в деревне Романовка подругу. После распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора. Гостья железным ухватом несколько раз ударила хозяйку по голове, позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из помещения. Возбуждено уголовное дело. подозреваемая задержана.