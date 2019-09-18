У мозырян есть возможность задать вопросы заместителю начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Александру Гуцко

У мозырян есть возможность задать свои вопросы заместителю начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Александру Гуцко.

23 сентября с 9 до 11 утра в здании Мозырского РОСК состоится прием граждан с участием заместителя начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Гуцко Александром. В рамках выездного мероприятия мозыряне смогут задать интересующие вопросы, конечно, связанные с компетенцией органов предварительного следствия. Предварительная запись будет осуществляться 20 сентября с 9 утра до часу дня по телефонам: 21-47-14, 21-47-07.