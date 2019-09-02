Торжественное собрание нефтепереработчиков

В воскресенье, 1 сентября в Беларуси отметили День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это профессиональный праздник для сотрудников службы газа и нефтепереработчиков. Основные торжества по традиции развернулись на бульваре Юности в субботу. А начало празднествам было положено еще в пятницу. Во ДК нефтеперерабатывающего завода прошло торжественное собрание.

«Мы – единое целое!» — так назвали тематический вечер, посвященный Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это профессиональный праздник для целой армии нефтепереработчиков. Сегодня на Мозырском НПЗ трудится больше 5 тысяч человек. В зале ДК – ветераны, люди, чей труд в этом году отмечен руководством. Со словами поздравлений и благодарности ко всем, кто каждый день выходит на трудовую вахту со сцены обратился генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов.

Профессиональный праздник нефтепереработчики отмечают в канун юбилея завода. В январе исполнится 45 лет со дня выпуска первой товарной продукции. Тогда был заложен прочный фундамент сегодняшних успехов. И именно этот фундамент помогает заводу справляется с трудностями и развиваться дальше. Грамоты и благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм из рук руководителя получили десятки заводчан.

Приятным подарком для зала стало выступление воспитанников Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина. Его руководитель, мозырянка, Светлана Стаценко сама впервые вышла на эту сцену ровно 30 лет назад.

На сцене Дворца культуры на этот раз состоялось сразу несколько песенных премьер. Зал тепло встречал юных артистов из Минска. Зажигательные композиции сменяли друг друга.

Вечер продолжили артисты Дворца культуры. Заряд хорошего настроения в канун профессионального праздника получили все, кто пришел на тематическое мероприятие. Впереди у нефтепереработчиков еще много свершений. Амбициозные планы, проекты… Мозырский НПЗ – это целый промышленный город, который строится, растет и развивается.