Таможенный класс в 8 школе

Урок для пятиклассников 8й школы проводит необычный преподаватель. У доски – представитель Мозырского таможенного поста, которая своим новым юным подопечным рассказывает о тонкостях профессии. За партами – мальчишки и девчонки, которые в будущем хотят заступить на стражу экономических границ страны.

Профильный таможенный класс открылся в Мозыре в этом году впервые.

В учебном году 2019-2020 патриотические традиции решили не нарушать. Так в школьных коридорах появились ребята в новой, таможенной, форме. Отличается у пятиклассников и учебное расписание. Кроме стандартных уроков — истории, математики, литературы, — они учатся маршировать, обращаться с оружием и даже танцевать вальс.

Особое место – у занятий по спортивной подготовке. Школьный тренажерный зал ученики этого класса посещают несколько раз в неделю: ведь будущий таможенник должен быть физически силен, здоров и вынослив. Сегодня, 20 сентября, пятиклассники поздравят своих кураторов с профессиональным праздником – Днем таможенника. И запомнят эту дату, как одну из главных в будущей работе на границе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ