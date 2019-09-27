Спектаклем «Особо любящий таксист» Мозырский драматический театр открыл 30-ый юбилейный сезон

Комедией положений в Мозырском драматическом театре открыли 30-й юбилейный театральный сезон. Вновь на сцене городского дворца культуры поставлен один из лучших спектаклей театра – комедия «Особо любящий таксист» по пьесе английского драматурга Рэя Куни

Настоящий праздник для всех любителей театра. Свой юбилейный театральный сезон мозыряне открывают постановкой, для которой приближается своя круглая дата. За романтическими похождениями «Особо любящего таксиста» мозырский зритель следит с 2010 года. Эта привычная история о женщинах, которым, очередным поздним вечером, приходится дожидаться своего любящего супруга, вдруг обретает свои пикантные подробности. Оказывается, что их связывает не только участь хранительниц домашнего очага, но и общий супруг, которому по законам драматургии постоянно грозит разоблачение. Эту роль уже многие годы играет главный режиссер Мозырского драмтеатра Роман Цыркин. И если основная мужская партия в спектакле неизменна, то среди женских персонажей на этот раз состоялся своеобразный дебют.

Проверенная временем классика мировой драматургии, детские спектакли и премьерные показы. Новый 30-й театральный сезон мозырские актеры встречают в ожидании завершения реконструкции своей главной сцены. Впрочем, новыми постановками своих самых верных зрителей обещают порадовать уже в ближайшее время. Спектакль «Особо любящий таксист» и на этот раз прошел при полном аншлаге, что впрочем, еще раз подтверждает, мозырский зритель за время летнего межсезонья успел соскучиться по театральным впечатлениям.

Вячеслав Приписнов. ТКМ