О задачах и перспективах развития профсоюзного движения, а также предстоящих парламентских выборах говорили участники большого совещания в Мозырском райисполкоме.

Совет Мозырского районного объединения профсоюзов собрал представителей первичных организаций. На повестке дня – вопросы основной деятельности профсоюзных организаций, задачи на будущее и перспективы развития, а также предстоящие парламентские выборы. Начали с приятного момента – награждения памятными юбилейными медалями.

В профсоюзные ряды Мозырского района сегодня насчитывают 266 «первичек», которые объединяют более 43-х тысяч человек. В первую очередь, профсоюзы стоят на страже защиты трудовых и социальных интересов работников предприятий и организаций.

Результаты правовой и технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси показывают: там, где нет профсоюза, нарушения трудового законодательства встречаются чаще, и у работника гораздо меньше возможностей отстоять свои права.

Итоги работы за последние пять лет Мозырское районное объединение профсоюзов подведет в декабре этого года, во время отчетно-выборочной конференции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ