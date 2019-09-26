Систему работы с высокомотивированными учащимися в образовательном процессе обсудили в рамках областного семинара-презентации

Высокомотивированный учащийся. Выражаясь простым языком, это школьник, который не ограничивается общеобразовательной программой, а стремится выйти далеко за ее рамки. Задачи специалистов, методистов, директоров, педагогов рассмотреть эти стремления и всячески поддержать, а также мотивировать белорусских ребят к саморазвитию. Презентация областных достижений в этой сфере проходила на базе мозырской гимназии. И это закономерно. Не так давно ученик гимназии Владислав Дудковский стал победителем телевизионного шоу среди эрудированных школьников «Я знаю!». В целом, это учреждение образования – из года в год остается центром интеллектуального движения среди школьников в районе. Также одна из республиканских школ подготовки юных программистов находится в Мозыре, руководит ей педагог Алексей Борунов. Среди его учеников — десятки призеров соревнований, в том числе и международного уровня. Мозырских школьников мотивируют на участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях. На семинаре своим опытом работы с талантливыми детьми делились не только мозырские педагоги, тренеры со всей области демонстрировали свои достижения и собственные методические идеи и решения.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ