Сильнейшего пожарного-спасателя определили на соревнованиях. Мероприятие прошло в промзоне Мозыря, на базе ПАСО-4.

Название соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» говорит само за себя. В полной экипировке в аппарате на сжатом воздухе участники сначала с грузом поднимались на 4 этаж учебной башни, после кувалдой перемещали 70-килограммовую балку, а еще переносили пострадавшего на расстояние 37 метров, причем, манекен весом со взрослого мужчину. Погода тоже проверила спасателей на выносливость… 30-градусной жарой. Температура под боевой одеждой может достигать 60 градусов. Соревнования максимально приближены к реальности.

Занятия спортом – это часть работы профессиональных спасателей. Боевое дежурство начинается с физкультуры, в течение дня еще час проводят в тренажерном зале. Нет – вредным привычкам, да – здоровому образу жизни. Спасать людей – это сложно и физически, и психологически.

Здоровая конкуренция – стимул для самосовершенствования. Профессиональные соревнования призваны мотивировать участников стать быстрее, сильнее, выносливее.

На титул «Сильнейшего спасателя-пожарного» претендовали 26 команд из всех отделов Гомельской области. В итоге победителями стали шестеро участников, которые показали наилучший результат. В дальнейшем среди них пройдет отбор. На республиканский чемпионат защищать честь Гомельщины поедут трое.