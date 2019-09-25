«Школиада» выявила сильнейших в легкой атлетике

Самых быстрых, сильных и прыгучих определяли на традиционной «Школиаде». Соревнования ежегодно собирают вместе сотни юных спортсменов. Лучшие из них представят Мозырщину на областном этапе.

Волнуются тренеры, стараются ребята. «Школиада» – одно из тех соревнований, на котором важно не только постоять за честь школы, но и стать лучшим в личном зачете. Соревнования – это второй этап районных состязаний по легкой атлетике. Их предварял этап отбора. На нем в каждой школе города выбрали по 5 девчонок и 5 мальчишек, показавших лучшие результаты в четырех видах легкоатлетических упражнений. В этом году ребятам пришлось не только преодолевать себя, но и мириться с непростыми погодными условиями. Порывистый осенний ветер периодически приносил дождь. Непогода, хотя и создавала серьезные неудобства, не помешала школьникам показать хорошие результаты. Кстати, Мозырщина, уже несколько лет подряд лидирует в областных соревнований. Уже второй год подряд лучшей среди школ первой группы, то есть самых крупных учебных заведений, стала школа №9. Второе и третье места у 16 и Козенской школы соответственно. Кроме этого, лучших выбрали и в личном зачете. Уже 27 сентября самые ловкие и сильных школьники будут отстаивать честь нашего города на третьем областном этапе соревнований.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ