Семья Ярош из Криничного – победители областного конкурса «Властелин села»

Представители Мозырского района одержали уверенную победу на областном этапе сельскохозяйственного конкурса «Властелин села-2019». В соревнованиях, проходивших в Речице, приняли участие 9 семей из разных уголков Гомельщины. Молодая семья Ярош из агорогордка Криничный с конкурсными испытаниями справилась лучше всех, и представит регион уже на республиканском уровне.

Одержать победу на областном этапе сельскохозяйственного конкурса «Властелин села-2019» семье Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района помогли сплоченность и уверенный взгляд на современную жизнь. Борис и Юлия многое стараются делать вместе, и учат этому детей – дочь-школьницу Ангелину и сына Рому, который пока ходит в местный детсад.

Педагог по образованию, Юлия трудится в Криничанской школе. Главу семьи Бориса родные с гордостью называют «Папа – золотые руки». Свои способности он применяет в доме, на приусадебном участке и в гараже. Собирать с любовью выращенный урожай родителям всегда помогают дети. В этом году Яроши смело хвастаются выращенными тыквами, яблоками, картошкой.

Гараж, и по совместительству мастерская, — территория исключительно для мужчин. А вот на кухне царствуют девочки. Ангелина помогает маме накрывать на стол. Гвоздь кулинарной программы – яблочная шарлотка. Да-да! Из тех самых яблок, выращенных в семейном саду.

Работа и дом, спортивные увлечения и участие в творческих конкурсах, кулинария и школьные уроки. Успеть за всем и всеми – дело нелегкое. Но они справляются. Гармоничная энергия этой пары и их детей чувствуется сразу. И на областном этапе «Властелина села» они доказали, семью объединяют безусловная любовь друг к другу, крепкая дружба и общие увлечения. А еще уверенно справились со всеми семью заданиями: и достижения представили, и сразились на творческой и интеллектуальной аренах, и даже лошадь запрягли. Домой из Речицы Яроши вернулись с дипломами, многочисленными подарками и желанием также, «на отлично», выступить на республике.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ