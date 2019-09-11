Сельскохозяйственные ярмарки-2019

Приобрести сезонные натуральные витамины – в виде овощей и фруктов – по самым приемлемым ценам мозыряне могут на осенних ярмарках. Согласно графику они проходят каждые выходные в разных районах города. Первое сельскохозяйственное торговое мероприятие пройдет уже в ближайшие выходные – 14 и 15 сентября. Причем сразу на двух площадках: у рынков «Славянский» и «Привоз». Кроме овощей и фруктов можно будет приобрести рыбу, мед и кондитерские изделия. Очереди, конечно, выстраиваются за картошкой и морковью, луком, капустой, яблоками. В основном, продукция – от местных производителей: совхозов, фабрик, фермерских хозяйств. Марафон осенних ярмарок-2019 продлится до конца октября. Если позволит погода, график могут продлить и до ноября.