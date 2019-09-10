Самые выгодные условия на рынке недвижимости от «DanaHoldings»

То, что раньше казалось мечтой и отдалёнными перспективами – теперь реальность. На собственную квартиру не нужно копить годами или ждать выигрыша в лотерею. Застройщик «Дана Холдингз» — крупнейшая компания на девелоперском рынке страны разработала уникальное предложение для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Купить своё жильё теперь выгоднее чем снимать квартиру и отдавать существенные суммы за аренду.

«Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» — знаковые места, определяющие новый облик столицы. Кредит по ставке от 5-ти целых 49-ти сотых процента за квартиру здесь – просто подарок.

Кредит по ставке ниже ставки рефинансирования отдавать нужно первый год. То время, когда новосёлы будут нуждаться в деньгах на обустройство своего нового жилья. Кредит, который выдают на 20-ть лет, не становится обременительным и после так называемого льготного периода. Начиная с 13-го месяца ставка по кредиту рассчитывается по формуле: ставка рефинансирования Национального банка плюс 4,3 процентных пункта. Это сегодня всего 13,8 процентов. Важно: процентная ставка в период погашения задолженности по кредиту напрямую зависит от ставки рефинансирования, установленной Национальным банком, и подлежит перерасчету в случае её изменения. Уровень инфляции в Беларуси стабилен и постепенно снижается. Это значит, что проценты по партнёрскому кредиту возможно будут постепенно снижаться на протяжении всего срока кредитования. И еще одна важная информация – оплата основного долга по кредиту может быть отсрочена банком от 18 до 36 месяцев, в этот период вы оплачиваете банку только проценты за пользование кредитом.

Новые квартиры в самых престижных районах – выбор молодых. Сюда ездят делать свадебное фото и уже здесь некоторые принимают решения.

А выбрать подходящую квартиру у «Дана Холдингз» легко. Ведь застройщик возводит самые современные жилые комплексы в лучших районах Минска!

Например, украшением города уже стал многофункциональный комплекс «Маяк Минска», строительство которого завершается рядом с Национальной библиотекой. Здесь расположена красивейшая пешеходная улица бульвар Пикассо с многочисленными арт-объектами, кафе и магазинами, которая уже стала традиционным местом проведения городских фестивалей и праздников. А также новая достопримечательность столицы – мультимедийный фонтан «Дана Танец», привлекающий на свои вечерние шоу многочисленных зрителей.

«Парк Челюскинцев» – это элитный жилой комплекс на проспекте Независимости. Единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы – парком Челюскинцев и Ботаническим садом. Вместе они занимают площадь более чем в 175 гектаров.

Важно, что все квартиры, которые строит «Дана Холдингз» в Минске, вне зависимости от того, в каком комплексе возводятся, обладают характерными общими чертами, которые и определяют качественно новый уровень городской жизни. Светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками. Скоростные бесшумные лифты, панорамное остекление квартир и лоджий,

ландшафтный дизайн территории вокруг домов и кварталов, аккуратные газоны и специальное озеленение, детские и спортивные площадки. Именно те районы, где хочется жить. Выбрать квартиру и вариант её приобретения помогут в офисе компании в Минске по Мстиславца, 9 который работает без выходных. Присмотреть подходящий вариант можно и из дома и на сайте компании. Самое время сделать правильный выбор и изменить качество жизни. Особенно, когда для этого наступил подходящий момент. Алексей Кряквин, Владимир Слиж, «Наши новости», ОНТ.