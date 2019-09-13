Детство должно быть безопасным. А научить детей обходить всевозможные опасные ситуации – важная задача взрослых. На базе Мозырского района прошел региональный семинар-акция «Родители, внимание!». Педагоги со всего полесского куста приехали в город, чтобы перенять опыт мозырских коллег в обучении навыкам безопасного поведения. 13-я и 14-я школы стали площадками для обмена полезными знаниями. Свои презентации по данной тематике представили ясли-сад №17 и №9, Криничанский детский сад.

А эти формы действительно могут быть самыми разными. Представителям отделов образования, дошкольного сектора, педагогам школ и учреждений дополнительного образования Полесского куста мозыряне показали, как прививать навыки безопасного поведения так, чтобы дети действительно впитывали эти знания. Опытные педагоги знают, работать на воспитание могут даже стены.

Все методические пособия, представленные на семинаре, сделаны руками педагогов. Гости с интересом фотографировали увиденное. Главная задача подобных мероприятий – делиться полезным опытом.