Реконструкция Мозырского драматического театра идет активными темпами. Возможно, уже в следующем году актеры выступят на новой сцене, а зрители по достоинству оценят работу строителей. «За кулисами» стройплощадки побывала наша съемочная группа.

Символ культурной жизни Мозыря – драматический театр, — сегодня представляет собой огромную строительную площадку. Внутри – леса и лестницы, запах штукатурки и других отделочных материалов. После реконструкции театр получит современную начинку по последнему слову театральной моды. При этом, реставраторы и строители делают все, чтобы у памятника архитектуры сохранился первоначальный облик.

Здание на улице Ленинской с входом в виде полукруглой колоннады построено в начале 1930-х годов. И свое назначение – служить актерам и зрителям, — никогда не меняло. Говорят, в своем время, сам Иван Мележ смотрел здесь спектакль, поставленный по его же роману. Процесс реконструкции театра начался в 2010 году в рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования ресурсов Припятского Полесья. Работы продолжались и после пожара в феврале 2013-го. Начинать пришлось с основ – фундамента, на котором держится все здание.

С 2015-го года реконструкция драмтеатра приостановили. Пауза, связанная с отсутствием финансирования, затянулась на несколько лет. Но уже в этом году в помещениях на Ленинской закипела строительная деятельность. Основное здание внешним изменением не подверглось. Два других блока – административный и хозяйственный, — практически перестраивали заново. Одна из главных задач – модернизировать театр, сделать его современным и комфортным как для актеров и персонала, так и для зрителей. Внутри полностью меняется покрытие полов и стен. Много сил и времени займет обновление осветительной системы: пока подбираются театральные люстры, строители готовятся трудиться над подвесными потолками. После реконструкции в большом зале немного уменьшится количество кресел: ради комфорта и безопасности зрителей. На новейшей механике будут работать сцена, световое и звуковое оборудование. Коррекции подверглись системы пожарной сигнализации и вентиляции, больше стало запасных выходов. Предполагается, что выступать на арендованных площадках труппа драмтеатра будет еще недолго. При отсутствии форс-мажоров, первые спектакли на родной сцене они сыграют уже в следующем году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ