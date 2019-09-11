Регистрация инициативных групп

Избирательная кампания-2019 набирает обороты. В Мозырском райисполкоме прошло очередное заседание окружной избирательной комиссии. На нем рассматривались заявления о регистрации инициативных групп. Тех самых, которые скоро будут собирать подписи у населения за кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. На 11 сентября на Мозырщине зарегистрировано 5 инициативных групп. Завтра, 12 сентября – последний день приема заявлений о регистрации. Выдвижение кандидатов в депутаты будет длиться по 7 октября. Вариантов выдвижения кандидатов несколько. Кроме сбора подписей, своих кандидатов могут выдвинуть политические партии и трудовые коллективы. Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Для того, чтобы выдвинуться путем сбора подписей, их на территории своего округа нужно собрать не менее тысячи. Этим занимается инициативная группа, составом не менее 10-ти человек. Группы, которые зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях, уже приступили к работе. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кампания важная. Ведь от того, кого мы выберем, кто будет отстаивать наши интересы, зависит и наше будущее, и будущее страны.