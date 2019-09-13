Защита трудовых прав и социально-экономических интересов граждан. В представительстве «Белгосстрах» по Мозырскому району состоялось отчетно-выборная конференция первичной организации профсоюзов.

Представительство «Белгосстраха» по Мозырскому району – самое большое в республике, как по численности работников, так и по закрепленной территории обслуживания. В его состав входят отделы оказания страховых услуг по Наровлянскому, Ельскому и Мозырскому районам. Одна из важнейших функций профсоюзов – защита трудовых прав и социально-экономических интересов работников.

100 процентов коллектива состоят в профсоюзной первичке. Тесное сотрудничество между руководством представительства и профсоюзной организацией дает свои плоды. Со стороны нанимателя совершенствуются структура и система управления, обеспечиваются рациональное и эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, благоприятные условия для качественного и эффективного выполнения производственных задач. На отчетно-выборной конференции подводили итоги работы.

Профсоюзный актив вносит свою лепту в создание надлежащих условий для занятий физкультурно-спортивной работой и популяризацию здорового образа жизни, у работников представительства есть возможность посещения спортзала и плавательного бассейна. Для детей организовывались поездки в аквапарк и дельфинарий. А еще членство в профсоюзной ячейке—это возможность насыщенно проводить свободное время, участвовать в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, и туристических слетах.