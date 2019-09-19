Профилактика от газовиков для школьников

Перед началом отопительного сезона, для предотвращения несчастных случаев, безопасной и безаварийной эксплуатации газовых приборов «Мозырьгаз» проводит «Месячник безопасности при пользовании газом в быту».

Охватить максимальное количество мозырян профилактикой, напомнить о том, что эксплуатация газовых приборов требует предельной осторожности. «Мозырьгаз» в рамках месячника по безопасности проводит активную работу с населением. Встречи на предприятиях, участие в совместных акциях с МЧС и, конечно, яркие мероприятия для школьников. Показать устройство современного аварийного автомобиля, рассказать о всевозможных ЧП, связанных с эксплуатацией газа, остановиться на причинах и последствия. Также мозырские газовщики разработали специальные викторины для ребят. Тем, кто правильно ответил на вопросы, тематические подарки. А ответы на эти вопросы действительно жизненно важные: с 12 лет разрешено пользоваться газовой плитой, с 16 – колонкой, если услышали запах газа – срочно сообщить по номеру 104, открыть окна и выйти из помещения. Месячник по безопасности «Мозырьгаз» проводит именно в преддверии отопительного сезона. Как показывает практика, зимой значительно возрастает количество несчастных случаев, вызванных неосторожным обращением с газовыми приборами. В результате резких изменений погодных условий – чрезмерно влажный воздух, перепады температур и атмосферного давления, – повышается опасность отравления угарным газом.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ