Проекты по социализации молодых инвалидов реализуют в Мозырском районе. Активно работают в этом направлении специалисты Территориального центра социальной защиты населения.

Проекты по социализации молодых инвалидов реализуют специалисты Территориального центра социальной защиты населения Мозырского района. Отделение дневного пребывания для юношей и девушек с ограниченными возможностями расположено в Козенках. Больше пятидесяти его подопечных посещают 6 кружков и две реабилитационно-трудовые мастерские.

Молодых инвалидов в центре ласково называют «наши воспитанники». Терпеливые и доброжелательные, преподаватели кружков дают ребятам базовые и так необходимые в жизни навыки: чистить и резать овощи, готовить блюда разной сложности, пользоваться кухонными принадлежностями и бытовыми приборами, ухаживать за собой. Их знакомят с правилами поведения в общественных местах, оказывают помощь в развитии навыков поведения, самоконтроля и общения. А еще парни и девушки шьют предметы домашнего обихода, лепят и рисуют, мастерят поделки из бумаги и картона и даже вяжут забавные игрушки.

Игрушки и сувенирную продукцию, созданную в этих мастерских, можно приобрести на городских ярмарках и выставках-продажах изделий хэнд-мэйд. Например, в городском парке во время Дня города. Планов на новые проекты в отделении много. Здесь уверены: у инвалидов сильнее чувство прекрасного и большие творческие задатки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ