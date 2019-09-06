Предприятию «Мозырские молочные продукты» — 75 лет!

29 августа 44 был издан приказ о возобновлении работы гормолзавода в Мозыре. Хотя история предприятия началась гораздо раньше. В начале 20 века в районе уже процветало маслобойное и сыродельное производство. Документы о предвоенном состоянии молочного производства не сохранились, однако обнаружен акт об ущербе, причиненном предприятию немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками. Оккупанты уничтожили буквально все. После освобождения города уже с августа 1944 года началась переработка молока в подсобном помещении Свято-Михайловского собора. Именно с 44 года ведут сейчас официальное летоисчисление «Мозырские молочные продукты». В истории предприятия были и буйные фазы роста, и непростые времена. Все вехи своей деятельности отражены в праздничном юбилейном издании. Такой подарок себе сделали мозырские молочники. А сегодня сотрудники предприятия создают современную историю. Сырьевая зона «Мозырских молочных продуктов» – это сельскохозяйственные предприятия Мозырского, Ельского и Наровлянского районов.

Ежедневно на завод поступает около 290 тонн молока. Далее начинается процесс переработки. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 80 наименований — молоко различной жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, творог и творожные изделия, масло сладкосливочное несоленое, а также продукты цеха детского питания: творог для детей, йогурты, творожные десерты, кисломолочные продукты для детского питания. Вся продукция вырабатывается только из натурального молока. Производство молочных продуктов – это сложный технологический процесс. Чтобы соответствовать самым высоким стандартам, необходимо постоянно совершенствоваться. Модернизация оборудования – приоритетное направление.

Мозырскую молочку любят не только за разнообразие и вкус, продукция качественная и безопасная. На предприятии 5 лабораторий. Проводятся радиологические, физико-химические, микробиологические исследования, причем, на всех этапах технологического процесса. Тщательному контролю подвергается поступившее сырье, полуфабрикаты и уже готовый продукт.

Качество продукции по достоинству оценено на различных престижных выставках и форумах. Многие продукты не единожды отмечены наградами конкурсов качества. Копилка постоянно пополняется. Мозырские молочники стремятся стать лучшей торгово-производственной компанией – самым надёжным поставщиком и производителем широкого ассортимента высококачественной молочной продукции.