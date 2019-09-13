Пожар за рекой

От искры вспыхнуло пламя. 12 сентября в районе Мозыря полыхал левый берег Припяти. Масштабы экологической катастрофы хорошо передают кадры, сделанные с дрона. Это не просто горит сухая растительность, в огне гибнет все живое. Причем, укротить стихию непросто. Пламя разносится со скоростью ветра. Чтобы потушить пожар, потребовалось время. Несмотря на календарную осень, погода стоит как в жаркий летний месяц. Пожароопасная ситуация остается напряженной. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 23 районах страны. 18 из них находится в Гомельской области. Мозырские леса тоже закрыты для посещения. Как показывает практика, причина лесных пожаров—пресловутый человеческий фактор