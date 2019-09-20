Последние приготовления ко Дню города

Упорство и труд – к успеху ведут! Лозунгом этого транспаранта можно охарактеризовать подготовку к празднику города. Дождь и ветер – не повод отменять репетицию. Погода явно не благоприятствовала, но участники праздника стойко переносили катаклизмы. Ходили с флагами, пели, маршировали, танцевали. Из необычного можно было наблюдать и девушек с продуктовыми тележками. Это участницы Парада колясок. Но холодная репетиция заставила сменить главный реквизит. Организаторы обещают, что праздник состоятся при любой погоде, но все же рассчитывают на солнышко. Оно, безусловно, согреет и всю программу, и многочисленных зрителей. А их, по традиции, должно быть не мало. Мозыряне любят праздники. Начало дня города – в 12 часов на площади Ленина. После открытия на площади до вечера будут звучать музыкальные мелодии, но основная часть развлекательной программы переместиться в городской парк. Сельские подворья, спектакли, спортивные состязания. В восемь часов вечера на главной сцене на площади — часовой концерт группы «Навибэнд». Завершит праздник фейерверк. Его залпы начнут освещать небо Мозыря ровно 21.00.