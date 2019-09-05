Погоня за «Москвичом»

В оперативно-дежурную службу милиции поступило сообщение—в микрорайоне Железнодорожный неизвестный водитель дрифтует на Москвиче. На место выбыл экипаж ГАИ. Нарушителя общественного спокойствия вычислили быстро. К этому моменту водитель советского авто уже мирно ехал по дороге и даже остановился, чтобы вежливо пропустить служебную машину. Однако, понЯв, что инспекторы приехали по его душу, стал скрываться. Погоня велась по дворовым территориям. Оказавшись в тупике, водитель выбежал, оставив и Москвич, и своих пассажиров. В итоге лихача в прямом смысле догнали. Им оказался местный житель, 1997 года рождения. В его крови обнаружено около двух промилле алкоголя. Два года назад он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. К слову, водительского удостоверения у парня никогда не было. По его словам, он только сейчас стал посещать автошколу. Судя по всему, ему не скоро светит получить права. В отношении мозырянина составлено 9 протоколов. А Москвич, 85 года выпуска, он купил накануне и даже не успел переоформить.