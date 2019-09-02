Накануне Дня знаний подарки дарили в Мозырском опытном лесхозе. Здесь поздравляли будущих первоклассников и их родителей. А еще провожали беззаботное лето вместе с веселыми аниматорами.
По инициативе руководства предприятия и при поддержке профсоюзной организации провели яркое мероприятие для будущих первоклассников и их родителей.
В подарок каждому ребенку – набор важных и нужных в школе предметов: цветные карандаши, тетради, альбомы, акварельные краски. Вчерашние детсадовцы «комплект первоклассника» рассматривают внимательно и с удовольствием. И даже успевают построить свои планы на школьное будущее. Развлекательную программу продолжил «сладкий стол». Последний день лета для этих малышей стал действительно запоминающимся.
Подарки первоклассникам от Мозырского лесхоза
Накануне Дня знаний подарки дарили в Мозырском опытном лесхозе. Здесь поздравляли будущих первоклассников и их родителей. А еще провожали беззаботное лето вместе с веселыми аниматорами.