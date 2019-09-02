Подарки первоклассникам от Мозырского лесхоза

Накануне Дня знаний подарки дарили в Мозырском опытном лесхозе. Здесь поздравляли будущих первоклассников и их родителей. А еще провожали беззаботное лето вместе с веселыми аниматорами.

По инициативе руководства предприятия и при поддержке профсоюзной организации провели яркое мероприятие для будущих первоклассников и их родителей.

В подарок каждому ребенку – набор важных и нужных в школе предметов: цветные карандаши, тетради, альбомы, акварельные краски. Вчерашние детсадовцы «комплект первоклассника» рассматривают внимательно и с удовольствием. И даже успевают построить свои планы на школьное будущее. Развлекательную программу продолжил «сладкий стол». Последний день лета для этих малышей стал действительно запоминающимся.