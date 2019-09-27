24 сентября на стадионе «Спартак» дублирующий состав ФК «Славия-Мозырь» одержал победу над соперниками из ФК «Витебск», предварив матч профессиональных футбольных дружин в рамках перенесённого XV тура чемпионата Республики
Беларусь.
Рубрика: Cпорт
Победа ФК «Славия-Мозырь» в матче дублирующих составов XV тура чемпионата Республики Беларусь
27 сентября 2019, 20:42
24 сентября на стадионе «Спартак» дублирующий состав ФК «Славия-Мозырь» одержал победу над соперниками из ФК «Витебск», предварив матч профессиональных футбольных дружин в рамках перенесённого XV тура чемпионата Республики