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Рубрика: Cпорт

Победа ФК «Славия-Мозырь» в матче дублирующих составов XV тура чемпионата Республики Беларусь

27 сентября 2019, 20:42

24 сентября на стадионе «Спартак» дублирующий состав ФК «Славия-Мозырь» одержал победу над соперниками из ФК «Витебск», предварив матч профессиональных футбольных дружин в рамках перенесённого XV тура чемпионата Республики
Беларусь.

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