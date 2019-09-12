Плавательный бассейн СДЮШОР №2 Мозырского района

Трудно переоценить роль плавательного бассейна СДЮШОР №2 Мозырского района для любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни столицы Полесья, которые с первого дня работы этого уникального спортивного комплекса, заполнили водные чаши и снова забурлила жизнь в мозырском плавании, которое за пару-тройку сезонов планирует вернуться на те высоты, которое оно занимало в лучшие годы своего существования.