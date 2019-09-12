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Рубрика: Cпорт

Плавательный бассейн СДЮШОР №2 Мозырского района

12 сентября 2019, 21:06

Трудно переоценить роль плавательного бассейна СДЮШОР №2 Мозырского района для любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни столицы Полесья, которые с первого дня работы этого уникального спортивного комплекса, заполнили водные чаши и снова забурлила жизнь в мозырском плавании, которое за пару-тройку сезонов планирует вернуться на те высоты, которое оно занимало в лучшие годы своего существования.

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