«Писатель-личность-время». В Мозырском педагогическом университете прошли 6 международные Шамякинские чтения. Первое подобное мероприятие состоялось в 2009. С тех пор чтения трансформировались в международную конференцию.

Актуальные проблемы современного литературного образования через призму творчества и личности известного белорусского писателя, чье имя носит мозырский ВУЗ, Ивана Шамякина. Шамякинские чтения, уже 6 по счету, это международная конференция, научный форум, который объединяет языковедов, причем не только из нашей страны, а также из России и Украины. Спектр обсуждаемых вопросов весьма широк. Это и история, и культура, и педагогика, и литература, и языки: белорусский, русский и даже китайский. Первые Шамякинские чтения прошли в 2009 году. Мероприятие имеет свою историю. Проблемы, которые обсуждаются на конференции, притягивают внимание многочисленных ученых из Беларуси, России, Польши, Украины, Азербайджана. В нынешнем форуме приняли участие дочери Ивана Шамякина, которые продолжают исследовательскую деятельность знаменитого отца. Общение с дочерями Ивана Шамякина проходило в режиме онлайн. Также они прислали на мозырскую конференцию свои научные работы. Шамякинские чтения –

это общение, обмен опытом, идеями, личное и совместное изучение актуальных языковых проблем. Итоги были подведены на круглом столе.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ