Пикеты инициативных групп за выдвижение граждан кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва появились на улицах Мозыря.

Центризбирком зарегистрировал 350 инициативных групп по сбору подписей избирателей. В минувшую пятницу и в выходные в оживленных местах Мозыря – у городских рынков, крупных магазинов и торговых центров, — появились пикеты инициативных групп. Активисты предлагают поставить свою подпись за выдвижение граждан кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Происходящим горожане активно интересуются, задают дополнительные вопросы, изучают информацию на стендах.

Напомним, право поддержать того или иного претендента своей подписью принадлежит исключительно гражданам Беларуси, которым исполнилось 18. При этом они должны проживать на территории избирательного округа, по которому выдвигается кандидат на депутатский мандат.

На нынешнем этапе избирательной кампании инициативным группам предстоит собрать не менее тысячи подписей в поддержку лица, предлагаемого кандидатом в депутаты парламента. В арсенале инициативных групп не только пикеты. Сборщики подписей могут посещать избирателей и дома.

Тот, кто намерен стать кандидатом в депутаты, подписные листы должен предоставить до 7 октября. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания состоятся 17 ноября.