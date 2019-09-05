Открытие бассейна

Понедельник, 9 сентября, обещает стать очень радостным днем для тысяч жителей Мозыря. Городской плавательный бассейн откроется после длительного ремонта. Масштабные работы по его модернизации и реконструкции длились с 2017 года. За это время строители утеплили фасад, поменяли окна и кровлю. В порядок приведены коммуникации — системы очистки воды, внутреннюю канализацию, технологические трубопроводы. В обновленном бассейне посетителей ждут большая и малая чаша, а также тренажерный зал. С комфортом переодеваться можно будет в удобных раздевалках. Еще одна приятная новость от администрации бассейна: плаванию теперь здесь научат деток в возрасте от трех лет! Также продолжат работать детские оздоровительные группы и группы по аквааэробике для женщин.