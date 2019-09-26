Отчетно-выборочная конференция профсоюза образования

Об итогах работы за прошедшие пять лет отчитались представители Мозырской районной организации профсоюза работников образования и науки. Отчетно-выборочная конференция прошла на базе средней школы №9.

Отчетная конференция собрала в актовом зале средней школы №9 представителей педагогической общественности, профсоюзов и депутатского корпуса. Руководитель Мозырской районной организации профсоюза работников образования и науки подвела итоги прошедших пяти лет.

При тесном взаимодействии с местной властью, руководством областного комитета профосюзов, депутатским и директорским корпусом мозырянам удается находить решение для значительного количества текущих задач. Среди наиболее актуальных вопросов для педагогов остаются заработная плата и профессиональный престиж, культурный отдых и оздоровление, повышение квалификации и конкурсы профмастерства. По итогам работы районных профсоюзных организаций в 2018 году Мозырская районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки стала победителем областного конкурса в номинации «За качественную работу по организации и ведению бухгалтерского учета в соответствии со стандартом профсоюзного бюджета». Впрочем, новости о достижениях образовательной системы Мозырщины регулярно появляются в СМИ.

Во время конференции активу педагогической общественности предстояло сделать важный выбор. Общим голосованием выбрали руководителя районного отраслевого профсоюза на ближайшие пять лет. Организацию, по-прежнему, будет возглавлять Наталья Швец.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ