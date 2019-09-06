Осенняя игра «Что? Где? Когда?»

Игра клуба «Что? Где? Когда?» Мозырского нефтеперерабатывающего завода в этом году завершает программу праздничных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику «Дню работников нефтяной газовой и топливной промышленности». 7 лет подряд интеллектуалы НПЗ собираются вместе именно в эти дни. Знатоки собрались после 3-месячного перерыва. Правда, это лето не прошло для клуба даром. Команда Мозырского нефтеперерабатывающего в июне одержала победу в Кубке «Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм. Этот турнир объединил интеллектуалов горнодобывающей и нефтехимической отраслей со всей Беларуси.

В осенней игре клуба участие приняло 14 команд. Вопрос и минута на обсуждение. Горячие споры знатоков, холодный рассудок и интуиция капитана и рождается истина. Кстати, игру «Что? Где? Когда?» можно назвать ровесницей Мозырского нефтеперерабатывающего. В следующем году, как и завод, она отметит 45 летний юбилей.

Осенняя игра стала победной для команды товарно-сырьевого цеха. Второе место разделили между собой сборная заводоуправления и команда отдела информационных технологий.