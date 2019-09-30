ОАО «Беларускабель» отметило 60-тилетний юбилей

Самые опытные производители кабельной продукции в Беларуси собрались во Дворце культуры нефтепереработчиков. Сотни гостей отмечали двойной праздник – день машиностроителя и юбилей открытого акционерного общества «Беларускабель».

Накануне Дня машиностроителя в большом зале Дворца культуры НПЗ собрались сотни опрессовщиков и экономистов, скрутчиков и инженеров-технологов, волочильщиков и маркетологов, и, конечно же, ветеранов труда. Повод встретиться у бывших и действующих сотрудников ОАО «Беларускабель» — действительно весомый: предприятию, которому многие из них отдали всю свою трудовую жизнь, исполнилось 60 лет!

Первые метры монтажного провода на, тогда еще, кабельном заводе были получены 27 октября 1959 года. Дальше были годы становления: внедрялись новые технологии, устанавливалось современное оборудование, росли объемы выпускаемой продукции, расширялась номенклатура изделий. Ветераны труда вспоминают, самыми сложными в истории предприятия были 90-е годы, когда терялись рынки сбыта, и простаивало оборудование. Но, благодаря сплоченности, коллектив «Беларускабель» всегда справлялся с трудностями. Именно люди – самый ценный ресурс ОАО «Беларускабель». Благодаря профессионализму, высокой ответственности и добросовестному отношению к порученному делу каждого работника завод продолжает развиваться.

Торжественное мероприятие длилось больше трех часов. Со сцены Дворца культуры в адрес коллектива предприятия звучали теплые и очень душевные слова поздравлений и пожеланий. К празднику присоединились представители районной вертикали и депутатского корпуса, силовых структур и общественных организаций. Результаты, с которыми трудовой коллектив ОАО «Беларускабель» встречает свой 60-летний юбилей позволяют верить, у предприятия есть большой потенциал развития, и лучшие годы – еще впереди.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Николай Капустин. ТКМ