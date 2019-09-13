О развитии малого и среднего бизнеса на Мозырщине

Развитие малого и среднего бизнеса – в центре внимания депутатского корпуса. Народные избранники сегодня побывали на нескольких мозырских предприятиях, чтобы в полной мере оценить возможности и перспективы развития предпринимательского дела. Начали с посещения медицинского центра «Семья и здоровье», который открылся в ноябре прошлого года. 15 профильных направлений, по которым выполняется весь комплекс диагностики и лечения – от эндокринологии и урологии до приема сурдолога. Современные методы исследования сердца и сосудов, полный спектр ультразвуковой и лабораторной диагностики. На самом качественном оборудовании здесь проводятся эндоскопические процедуры: гастроскопия и колоноскопия. Центр ориентирован на оказание помощи взрослым и детям. В среднем, здесь принимают порядка 150-ти пациентов в день.

Еще один пример успешного частного, производства – общество с ограниченной ответственностью «ВуДрев». Экскурсию для депутатов провели по производственным помещениям и складам готовой продукции. Побывали гости и на пилораме. Некоторое время назад предприятие славилось производством дверей. Но, почувствовав спад на внутреннем рынке, здесь переориентировались на экспорт. И сегодня «ВуДрев» доказывает, полесские товары интересны европейскому потребителю. География зарубежных поставок постоянно расширяется. В Нидерланды еженедельно поставляется почти 13 тысяч скворечников из сосны. Германия принимает от мозырских поставщиков тысячи тонн экологически чистого топлива — опилочного брикета.

Другой пример грамотного подхода к собственным инвестициям – частное предприятие «Юнектавто». В апреле 2016-го года на улице Гагарина открылась современная автомойка, а на втором этаже — модный фитнесс-клуб. Высокая конкуренция в сфере услуг для автолюбителей привела к закрытию нескольких боксов. Но помещения удобно расположенного здания не остались пустовать: здесь уже работает «Бьюти-центр», планируется открытие «Пространства» с двумя залами для мужских и женских стрижек. Продолжается и развитие спортивного направления. У «Реформы» вот-вот появится «родственник» в соседних Калинковичах.

Легко напрашивается вывод: умение вовремя реагировать на изменения рыночной ситуации и внимательность к запросам потребителей – одни из основных качеств, которыми должны обладать бизнесмены любого уровня. Итоги выездной сессии депутаты подвели на пленарном заседании.