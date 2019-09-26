Нужна помощь трехлетней мозырянке с тяжелым заболеванием!

Нужна помощь ребенку! В Мозыре и регионе объявлен срочный сбор средств на дорогостоящее лечение для Миланы Примак. У трехлетней девочки диагностировано онкологическое заболевание.

Эта трехлетняя улыбчивая девочка с огромными голубыми глазами и длинными ресницами практически не отличается от здоровых детей. Она с удовольствием рассказывает первые стихи и показывает игрушки. Как настоящая юная леди, сначала стесняется видеокамеры, но потом начинает слегка кокетничать и позировать для селфи. Наверное, поэтому так сложно принять информацию о том, что у трехлетней Миланы Примак заболевание, с которым справиться может не каждый взрослый — фибросаркома забрюшинного пространства. После химиотерапии у Миланы только начали отрастать волосы. Девочка живет с одной почкой, во второй стоит нефростОма. Ее постоянный спутник – специальная трубка и мочеприемник. К сожалению, интенсивное и длительное лечение в онкологическом центре не дало 100-процентного результата. Но недавно у всей большой семьи Примак появилась надежда. Препарат, который по прогнозам медиков, может помочь маленькой мозырянке, производится за пределами страны. Стоимость одного флакона – порядка 15 тысяч евро. Милане их нужно, как минимум, три. Исчерпав собственные ресурсы, родные девочки вынуждены были обратиться за помощью к широкой общественности.

Срочный сбор средств на дорогостоящее лечение трехлетней девочки уже объявил благотворительный фонд «Объединяя сердца». Пожертвовать посильную для вас сумму можно несколькими способами: через ЕРИП, благотворительный расчетный счет или пополнив баланс номера МТС. Все данные и реквизиты – на ваших экранах. В городских магазинах появились специальные ящики с наклейками фонда. Не проходите мимо! Семье жизнерадостной Миланы Примак нужна наша помощь!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ