Народный молодежный театр «Легион» открыл сезон детским спектаклем. На очереди – «Мастер и Маргарита»

Артисты народного молодежного театра «Легион» очередной творческий сезон открыли детским спектаклем «Фруктовый сад». Эта веселая репертуарная постановка давно знакома поклонникам творчества «легионеров». И каждый раз на показ собирает юных театралов, которые за действием на сцене наблюдают с интересом и любопытством. Героев спектакля благодарные маленькие зрители непременно провожают теплыми аплодисментами.

Ну, а совсем скоро – 16 октября, на сцену Дворца культуры нефтепереработчиков вернется культовый спектакль «Мастер и Маргарита». Билеты на его премьеру, которая состоялась нынешней весной, были раскуплены в считанные дни. Народный молодежный театр «Легион» представил свое авторское видение известнейшего произведения русской литературы. Патриаршие пруды, ступени дворца Понтия Пилата, психиатрическая больница и варьете. Несколько мест и эпох одновременно, и практически полное погружение в мир булгаковского романа.

Несомненно, к миру ярких и даже безумных эмоций вернутся даже те зрители, которые «Мастера и Маргариту» театра «Легион» уже видели. Но, в первую очередь, это шанс насладиться игрой талантливых молодых актеров и увидеть самого Александра Мазькова в роли Воланда, для всех остальных поклонников театрального искусства в нашем городе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Николай Капустин. ТКМ