Награды «тысячникам»

В ведущем хозяйстве Петриковского района наградили рекордсменов уборочной кампании. Поздравить «тысячников» на поля «Полесье-Агроинвеста» приехали представители головного предприятия – Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

У молодого парня Руслана Камышева в нынешнем сезоне – настоящий трудовой загар. Все лето 19-летний житель Петриковщины провел в поле, работая помощником комбайнера. Это его первая уборочная кампания.

А вот старший партнер Руслана – Владимир Николаевич, — на уборке работает с 1976 года! Для опытного комбайнера рекорды в поле – привычное дело: награды «тысячник» принимает часто. При этом, признается, с молодежью секретами профмастерства делится охотно.

Поздравления тысячники «Полесье-Агроинвеста» принимали прямо в поле и в экспресс-режиме. Когда идет уборка, на счету каждая солнечная минута. Жатва в сезоне 2019-го затянулась из-за дождей. Но план по заготовке зерна петриковские аграрии не только выполнили, но и перевыполнили.

Хороший результат работы отмечают и представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Петриковское сельхозпредприятие под свое крыло нефтепереработчики почти 15 лет назад. При поддержке нефтяников «Полесье-Агроинвест» сумело выйти на новый качественный уровень.

За достойный труд – соответствующие награды. Грамоты, благодарственные письма и подарки вручены 11-ти труженикам полей.

Урожай зерна для этого хозяйства – залог прибыльности работы многочисленных собственных животноводческих комплексов. Много сил будет потрачено и в уборку кукурузы. На «царицу полей» в «Полесье-Агроинвесте» также возлагают большие надежды.