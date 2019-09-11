Музей леса и памятный знак в честь Николая Дадько.

К профессиональному празднику, который работники леса отметят 15 сентября, руководство Мозырского опытного лесхоза приурочило сразу два важных события. Одно из них – открытие музея леса. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов, людей, чей многолетний труд в прошлом стал основой стабильной работы в настоящем. Среди почетных гостей и экс-руководитель головного предприятия Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Супрун. Когда-то он поддержал идею создания музея.

Ветеранов в лесхозе не забывают. Приглашают на все значимые события. И это внимание для них особенно ценно. Ева Федоровна Гормаш проработала в лесхозе без малого 40 лет. И эти годы вспоминает с теплотой. Галина Павловна Полякова лесхозу посвятила 20 лет своей жизни.

Ветеранов пригласили в обновленный учебный центр. Небольшая экскурсия по современным классам и символичный момент. Перерезанная красная лента больше не преграждает путь в Музей леса. На создание этого музея у сотрудников лесхоза ушло 8 месяцев. Здесь и исторические документы, и старые фотографии, и интересные экспонаты. И хотя здесь нет каких-то объектов, представляющих настоящую историческую ценность, этот музей – хранит корпоративный дух и историю предприятия и в целом отрасли.

Ветераны посетили также базисный лесной питомник, который находится на территории Слободского опытного лесничества. Для выращивания посадочного материала для будущих лесов здесь построено 6 теплиц, одна из которых с автоматическим рамповым поливом. Ветеранам продемонстрировали и еще одно новое приобретение – трактор с пропалывающей щеткой.

Еще одно важное событие дня – открытие памятного знака в честь основателя лесосеменной плантации дуба черешчатого в Слободском лесничестве – заслуженного лесовода Республики Беларусь Николая Дадько. Николай Дмитриевич проработал в лесном хозяйстве около 40 лет. И именное ему пришла идея заложить эту дубовую рощу, которая ежегодно дает по 5 тонн желудей и является основой лесов будущего.

Увековечивать имена заслуженных лесоводов при жизни стало традицией Мозырского лесхоза. Еще одна традиция – вместе с ветеранами подводить итоги года.

Ветераны побывали так же в Романовском лесничестве. Встреча в преддверье праздника оказалась насыщенной приятными событиями.