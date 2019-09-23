Мозырь отметил 864 день рождения. Гулянья растянулись на целый день, завершились праздничным фейерверком. Хронология событий, чем постарались удивить организаторы, атмосфера праздника. Подробный репортаж смотрите далее.

День рождения Мозыря – это праздник, объединяющий всех, кто здесь живет, учится, работает. Торжественные мероприятия в честь города-именинника начались ровно в полдень. Название и лейтмотив праздника «Все начиналось с чистого листа». Историю Мозыря пишут люди. Пишут своими делами. Именно на это сделала акцент в своей поздравительной речи глава района Елена Павлечко.

Мозырь – город профессионалов. Парад профессий и предприятий района – зрелищная часть празднования. Мозырский нефтеперерабытывающий завод, совхоз-комбинат «Заря», Мозырьсоль, опытный лесхоз, Беларускабель, машиностроительный, мозырские молочные продукты, представители сфер здравоохранения, образования, спортсмены. По итогам работы за 2018 год район признан лучшим среди районов с численностью свыше 80 тысяч человек по социально-экономическому развитию и занесен на республиканскую и областную Доски Почета. А День города стал весомым поводом наградить лучших и лучших. Благодарственные письма, почетные грамоты, на празднике отметили и трудовые династии. Авторы сценария неоднократно подчеркивали: все профессии нужны, все профессии важны. Тожественная часть – это ассорти из ярких номеров. На площадь выезжают два лимузина. В них молодожены, которые зарегистрировали свой брак именно в день города. Фанфары, встреча хлебом-солью, и памятные подарки. Закономерно и то, что после новоиспеченных супругов по площади прошли молодые мамы, радужный паровоз провез детей, возвращая зрителей в страну детства.

День рождения города был полон творчества и вдохновения. Поэты, писатели, вокалисты, танцоры, театральные коллективы, сотрудники цирковой студии и, конечно, новое поколение. Тех, за кем будущее района, вывезли на площадь автобусы. Финал торжественной части праздника получился трогательным и патриотическим.

На этом празднование Дня города не закончилось. Центр сместился на набережную Припяти. Каждый постарался внести свою лепту. Спасатели преподнесли мозырянам свой весьма зрелищный подарок – соревнование по силовому многоборью «Пожарный кроссфит». Участникам нужно было выдержать на время непростую дистанцию. Махи гирей, отжимания от штанги, перенос тяжестей, транспортировка пострадавшего, манекен весом 90 кг, и в завершение – 10 метров протянуть легковой автомобиль. С достоинством пройти дистанцию для пожарных – это дело чести.

После выступления профессионалов, проверить свои силы могли все желающие. Мозыряне поддержали вызов, брошенный пожарными. А восстановить силы можно было в парке. Здесь действительно было чем подкрепиться и чем заняться. Подворья сельсоветов тоже устроили между собой соревнование, кто креативнее представит свою деревню. И такого рода конкуренция играла только на руку гостям праздника. Все пели, танцевали, развлекались, как могли. Чтобы выделиться, кто-то привез дары полей и садов, кто-то гусей, а кто-то даже нарядился медоносной пчелой. Концертные площадки, аттракционы, разнообразная торговля, ростовые куклы, детские спектакли, показательные выступления спортсменов. Концентрация развлечений на один квадратный метр просто зашкаливала. Несмотря на не очень комфортную погоду, настроение у гостей праздника было.

Все, кто пришел в парк, чтобы вместе отметить 864 день рождения родного Мозыря, не разочаровались. Одновременно на площади на сцене выступали мозырские коллективы и исполнители. Но самая жаркая часть началась с наступлением сумерек. Несмотря на дождь и прохладу, на вечернюю программу пришли сотни зрителей. Согревались активными танцами, лучший допинг – это любовь к родному городу. Гости праздника танцевали, подпевали, веселились и желали городу и всей стране процветания. Эмоционально и от души. Подарком стало выступление столичного музыкального коллектива «Навибэнд». В 2017 ребята представляли Беларусь на Евровидении, в Мозыре выступали впервые. Многие пришли на площадь специально, чтобы их послушать.

Жаркий яркий финал праздника. Часовое выступление «Навибэнда» завершилось вспышками фейерверка. Мозырь отпраздновал свой 864 день рождения.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов, Вячеслав Пересыпкин, Виктор Цырулик. ТКМ