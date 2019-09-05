В Мозыре прошел месячник по безопасности в областях лесозаготовки и деревообработки. Мобильные группы, в составе которых специалисты охраны труда, МЧС, госэнергогазнадзора, промнадзора, санстанции проверили частные и госпредприятия, которые связаны с лесом. Проверки совместили с профилактической работой. По 10 сентября включительно проводится комплексный Единый республиканский День безопасности.

В Мозырском районе более 50 предприятий, как государственных, так и частных, которые специализируются на деревообработке. Это одна из самых травмоопасных отраслей, второе место после промышленности. В рамках тематического месячника мобильные группы в своей работе акцент сделали на предприятиях, которые работают с древесиной. Комплексную проверку проводили специалисты по охране труда, сотрудники МЧС, госэнергогазнадзора, промнадзора, санстанции. В этом году в районе на одном из частных предприятий, занимающихся деревообработкой, произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Наиболее частные нарушения, которые выявили мобильные группы в рамках рейдов – это неисправность оборудования, несоблюдение техники безопасности, отсутствие первичных средств пожаротушения или же заблокированный доступ к ним. Также банальная опасная бесхозяйственность – опилки соседствуют с горючесмазочными материалами, а это вероятность возникновения пожара. Специалисты отмечают закономерность: уровень охраны труда зависит от финансового благополучия предприятия и от того, насколько ответственно относится руководство к безопасности своих работников.

Деревообработка, промышленность, сельское хозяйство, строительство. ЧП на производстве происходят постоянно. Нарушение элементарных правил безопасности, халатность и пренебрежение, а еще русское «авось пронесет», расчет на то, что все будет хорошо. Но все не так хорошо. В этом году в Мозырском районе уже произошли 4 несчастных случая с тяжелыми последствиями и 2, которые закончились трагически. Причина большинства происшествий—неосторожность и невыполнение правил и норм по охране труда. По результатам рейдов специалисты вынесли предприятиям рекомендации, которые руководители должны не просто принять к сведению, а выполнить. Ведь это рекомендации, как сохранить здоровье и жизнь работникам.