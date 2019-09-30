Крупногабаритное итальянское оборудование для модернизации установки каталитического крекинга доставлено на НПЗ

Крупногабаритное итальянское оборудование для модернизации установки каталитического крекинга доставлено на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Крупногабаритное итальянское оборудование для модернизации установки каталитического крекинга доставлено на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это верхняя часть реактора R-2001 установки каталитического крекинга в сборе с райзером и пересыпными трубами. Оборудование длиной 22 м, шириной 5 м, 5,4 м в высоту, общим весом около 170 т. Как рассказали на Мозырском НПЗ, оно заменит аппараты, эксплуатация которых из-за высокой степени физического износа стала неэффективной и небезопасной.

Комплект доставлен водным путем. На транспортировку потребовалось более трех недель. Оборудование было отгружено на специальное судно в порту Ортона в Адриатическом море. Через пролив Босфор судно зашло в Черное море, затем в херсонском порту груз переместили на речную баржу, на которой по Днепру и Припяти силами Белорусского речного пароходства (речной порт «Мозырь» и РУПВП «Нижне-Припятское») его доставили к заводскому причалу.

Новую верхнюю часть реактора R-2001 планируется смонтировать на реакторно-регенераторном блоке установки каталитического крекинга во время начавшегося капитального ремонта с элементами модернизации. Это повысит эффективность и надежность установки.