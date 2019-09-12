Крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Юровичской Милосердной – ежегодное сентябрьское мероприятие. Участие в нем принимают сотни верующих. Как православных, так и католиков. Паломники проходят путь от кафедрального собора Святого Архангела Михаила в Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Часть дороги участники церковного шествия преодолевают пешком, другую часть – на автобусах. На время движения колонны по Мозырю автотранспорт приостанавливают у трех центральных площадей – Горького, Ленина и Примостовой. А также перекрывают движение по автомобильному мосту. Крестный ход возглавляет Владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский. В толпе выделяются школьники-кадеты. Вот уже несколько лет подряд они – полноправные участники процессии. Напомним, с 2006 года чудотворный образ каждую осень привозят в Мозырь, а потом торжественно несут обратно в монастырь. В Юровичах Крестный ход местные жители встречают стоя у своих дворов. У чудотворной иконы Божией Матери «Юровичская-Милосердная», как правило, просят помощи в личных делах.