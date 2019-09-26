Инспекторы отдела ГАИ Мозырского РОВД провели специальное комплексное мероприятие «Уступи дорогу спецтранспорту». Как оказалось, водители на местных дорогах с правилами дорожного движения хорошо знакомы. Но не все…

Эти записи на видеорегистратор сделаны во время специального комплексного мероприятия «Уступи дорогу спецтранспорту». Оно прошло в Мозыре во второй декаде сентября. На кадрах хорошо видно, машине «скорой помощи», которая едет с включенными сигналами, большинство водителей исправно предоставляют возможность проезда. Кто-то прижимается к обочине, другие перестраиваются в соседнюю полосу. Но есть и те, кому «закон не писан». Чуть позже водитель темного микроавтобуса скажет инспектору ГАИ, что, якобы, «скорую» с включенными маячками не заметил. Но избежать административного наказания ему вряд ли удастся. Ведь когда медики, спасатели, газовщики или милиционеры спешат на реальный вызов, дорога каждая секунда. И от общего поведения и бдительности всех участников дорожного движения может зависеть чья-то жизнь. Кстати, если не уступить дорогу машине с включенной свето-звуковой сигнализацией, можно не только заплатить крупный штраф, но и лишиться водительского удостоверения.