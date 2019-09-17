Клопов не протравил, зато сожительницу избил. В отношении 55-летнего мозырянина возбуждено уголовное дело.

55-летний мозырянин избил свою 37-летнию сожительницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством»

В одной из мозырских квартир между сожителями, воспитывающими двухлетнего ребенка, произошел конфликт. 37-летняя женщина попросила 55-летнего гражданского мужа потравить клопов, пока они с дочерью будут гулять на улице. Вернувшись, хозяйка квартиры обнаружила, что сожитель просьбу не выполнил, а специально приготовленный для насекомых раствор вылил в унитаз. Началась словестная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. Мужчина жестоко избил свою избранницу. Она обратилась в милицию. На момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Избитая женщина до сих пор не простила своего обидчика. К слову, он в своем поступке не раскаивается, говорит – заслужила.