Кандидатом от Мозыря в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь выдвинут Олег Слинько, директор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы. Депутатов нижней палаты избирают путем всенародного голосования. 7 ноября пройдут выборы в Совет республики Национального Собрания. Члены Совета избираются на заседаниях местных советов депутатов и исполкомов. В Мозырском исполнительном комитете прошло заседание по выдвижению кандидата в члены Совета Республики. На заседании по выдвижению кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва присутствовали глава района Елена Павлечко, председатель Мозырского районного Совета депутатов Валентина Назаренко, члены президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета. Прежде чем перейти непосредственно к повестке дня, Елена Павлечко ознакомила присутствующих с основными требованиями избирательной кампании. От каждой области и города Минска избирается по восемь членов Совета Республики. Членом Совета может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории области, не менее пяти лет, не имеющий судимости. Кандидатом от Мозыря выдвинули Олега Слинько, директора КСУП «Совхоз-комбинат «Заря».

Олег Слинько окончил сельскохозяйственную академию в Горках. Затем по направлению прибыл работать на КСУП «Совхоз-комбинат «Заря». Прошел в хозяйстве все ступени руководителя и в 33 года возглавил крупнейшее в районе предприятие, которое в настоящее время производит более половины всей сельскохозяйственной продукции Мозырского района. Елена Павлечко охарактеризовала кандидата как высококвалифицированного специалиста, грамотного руководителя, требовательного к себе и подчиненным. Валентина Назаренко, председатель Мозырского районного Совета депутатов знает Олега Слинько еще и по депутатской работе. И только с положительной стороны. Кандидатура была поддержана единогласно.

Всего в состав верхней Палаты парламента входит 64 человека. Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября

Лидия Потар , Вячеслав Пересыпкин. ТКМ