Итоги Недели дополнительного образования

Новый учебный год для творческих и спортивных педагогов Мозырщины начался с республиканской акции «Неделя дополнительного образования детей и молодежи». В ее рамках прошли мероприятия, направленные на привлечение подрастающего поколения к дополнительным, внешкольным. Итоги недели подвели во время большого праздника в городском парке культуры и отдыха «Победа». Для школьников и их родителей получился своеобразный объединенный день открытых дверей всех профильных образовательных школ. На парковых площадках о своих возможностях и достижениях рассказывали представители Центра творчества детей и молодежи, Центра юных пожарных, детских школ искусства, спортивных школ. В прямом эфире – рассказы о познавательных досуговых проектах, презентации объединений по интересам, мастер-классы и выставки. Как оказалось, у современного юного поколения мозырян – десятки вариантов для культурного, творческого и спортивного развития. Мальчишки и девчонки, еще с дошкольного возраста, могут посещать разнообразные секции и кружки, заниматься вокалом и хореографией, театральным и изобразительным искусством. Участники праздника в парке смогли не только получить заряд положительных эмоций, но и записаться в объединения по интересам, на месте ознакомится с расписанием занятий. По мнению организаторов, неделя дополнительного образования способствовала активному привлечению детей и подростков к занятиям творчеством, развитию своих способностей и задатков в свободное от учебы время, а также повышению мотивации педагогов к работе, поиску новых идей и нестандартных решений.