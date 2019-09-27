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Рубрика: Новости

Готовность объектов ЖКХ района к работе в осенне-зимний период. Основная тема заседания исполкома

27 сентября 2019, 20:41

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