Город готовится к празднику. Площадь Ленина будет закрыта для движения транспорта вечером 18 и 19 сентября

Важная информация для жителей Мозыря! Планируя свои передвижения вечером 18 и 19 сентября, помните: площадь Ленина будет перекрыта для движения автомобильного транспорта с 17.00 и до 19.00. В это время проводятся генеральные репетиции праздничного шествия ко Дню города. Маршруты общественного транспорта №№ 16, 20 и 40 будут ездить через улицу Рыжкова. №№ 4, 8, 9, 23 – от площади Горького. №14 – от Примостовой и до площади Горького