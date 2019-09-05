Фестиваль у кинотеатра «Мир»

Суббота, 7 сентября, станет настоящим фестивальным днем. Мозырян всех возрастов приглашают на два ярких мероприятия. Локация уже привычная – площадка у кинотеатра «Мир».

Фестивальный день для всей семьи пройдет в Мозыре 7 сентября. Ожидается сразу два незабываемых события! Мыльно-воздушное шоу и яркая дискотека под открытым небом. Откроет праздничный день Фестиваль мыльных пузырей. В 12:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям скучать. Стоимость входа — 5 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость). В 14:00 жителей города ждет одно из самых популярных событий формата open-air — Фестиваль красок ColorFest. На сцену выйдут ведущие и ди-джеи– под их музыку устоять на месте будет сложно! Самый ожидаемый момент — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску разных цветов, создав в небе яркое облако. Кстати, краска безопасна: у нее натуральный состав. Примкнуть к сказочной феерии сможет каждый, кто приобретет входной билет за 5 рублей. В его стоимость входит и пакетик краски. Место проведения фестивалей – площадка у кинотеатра «Мир».