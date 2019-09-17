Фестиваль «Голоса границы»

Для участия в финале XIII республиканского фестиваля-конкурса «Голоса границы» в Мозырь съехались представители всех пограничных отрядов и застав страны. Вместе с оркестром пограничного комитета военнослужащие в зеленых фуражках спели на большой сцене Дворца культуры нефтепереработчиков.

Мозырь, Сморгонь, Полоцк, Гродно, Поставы, Лиду, Брест и еще несколько белорусских городов объединяет большая семья пограничников. Как оказалось, военнослужащие в зеленых фуражках не только с честью охраняют государственные границы, но и очень красиво поют. Два дня подряд со сцены Дворца культуры нефтепереработчиков звучали песни о патриотизме, романтике воинской службы, любви и верности. В творческом сражении за Гран-при XIII республиканского фестиваля-конкурса «Голоса границы» сошлись самые талантливые представители пограничных отрядов и застав. Значимость зрительской поддержки на фестивале оценили сами пограничники.

Награды музыкального проекта «Голоса границы» вручались в нескольких номинациях. Диплом третьей степени за лучшую авторскую композицию вручен прапорщику Мозырского погранотряда Денису Воронцову. Гран-при фестиваля уехало в Гомель, вместе с представительницей погранотряда Натальей Юрченко. Церемония награждения завершилась гала-концертом с участием членов жюри и артистичных пограничников.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ